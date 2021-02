Biographie

L'Anglais Luke Vibert se tient à la croisée des genres electro. Il affectionne aussi bien l'acid house, que le hip-hop electro, le drum 'n' bass, voire le trip-hop et la French touch. Connu également sous les pseudos de Wagon Christ ou Plug, la diversité de sa production ne l'empêche pas d'avoir quelques beaux albums au compteur. Big Soup (1997), YosepH (2003), et Chicago, Detroit, Redruth (2007) sont tout à fait estimables. Extrêmement prolifique, Luke Vibert sort en mars 2011 Toomorow en tant que Wagon Christ, et en décembre Back on Time sous la bannière Plug. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015