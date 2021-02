Biographie

Le DJ et producteur autrichien Luca Michlmayr est plus connu sous le nom de LUM!X. Âgé de 16 ans, il connaît une notoriété fulgurante par ses remixes, ses concerts et ses millions de vues sur sa chaîne YouTube, notamment pour les titres « Jägermeister » et « Waiting for Me ». En 2019, il touche le grand public par son association avec l'ex-DJ du groupe italien Eiffel 65, Gabry Ponte. Leur tube, « Monster », cumule 50 millions de vues et se classe n°20 en Allemagne à l'été 2019. Encore adolescent, LUM!X établit ainsi sa réputation parmi les producteurs européens les plus en vue. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019