Biographie

Le rap et la dance ont depuis longtemps l'habitude de se croiser à travers la participation de rappeurs à des titres dance. Dès ses débuts en 2003, l'Américaine Lumidee pratique un rap au son club avec le tube « Never Leave You (Uh Ooh, Uh Ooh) » et l'album Almost Famous. Elle fait de nouveau parler d'elle en participant en 2006 au titre « Dance! » de Fatman Scoop. En 2007 Lumidee resurgit via le hit « Crazy » avec Pitbull, tandis que l'album Unexpected connaît un succès très modéré. Désormais plus connue en Europe qu'aux Etats-Unis, Lumidee sort en 2013 une nouvelle version de « Crazy ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015