Biographie

Lunatic, formé par Booba et Ali en 1995, est certainement l'un des groupes charnière du rap hardcore français. Lunatic fait le pont entre les grands frères du rap et la jeune génération, il vient à point réveiller un mouvement en cours d'embourgeoisement. Leur seul véritable album, Mauvais Oeil en 2000, fait l'effet d'un véritable coup de poing, attendu et encensé il se classe no 10 des ventes. Le groupe se sépare en 2002 mais sort Black Album en 2006, composé d'inédits, d'enregistrements en public et de maquettes. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015