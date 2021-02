Biographie

La ville de Chicago a décidément le vent en poupe : Obama, Common, Kanye West... Des leaders d'opinions, des créateurs sans barrières, qui refusent le cliché du ghetto et font avancer les choses. En matière de rap, Lupe Fiasco est le digne héritier de ses aînés, avec une paire d'albums à succès - Food & Liquor en 2006 et The Cool (2008) - qui ramènent le rap au joli temps des artistes comme A Tribe Called Quest. Le sacre de Lupe Fiasco a lieu en 2011 avec Lasers, classé en tête des ventes d'albums dès sa sortie. Food & Liquor II: The Great American Rap Album Pt. 1 en 2012 est nettement moins satisfaisant et n'attire qu'un peu plus de cent mille chalands aux Etats-Unis. Lupe Fiasco tente en 2015 ce qui s'apparente déjà à uncome-back avec Tetsuo & Youth. L'année suivante, il surprend son public en annonçant la sortie prochaine d'une trilogie : Drogas Light, Drogas et Skulls. Le premier volet voit le jour en février 2017. © ©Copyright Music Story Jean-Eric Perrin 2017