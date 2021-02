Biographie

Basé à New York, le trio féminin Luscious Jackson, composé de Jill Cunniff, Gabrielle Glaser et Kate Schellenbach, est d'abord recruté par les Beastie Boys pour leurs maxis Polly Wog Stew et Cooky Puss. Avec une guitare et une beatbox pour seul socle musical, elles s'amusent à jongler avec les samples sur une première démo, In Search of Manny (1992), parue sur le label des Beastie Boys, Grand Royal. Natural Ingredients, paru en 1994, vient augmenter cette recette à grands coups de basses vrombissantes et d'harmonies vocales, comme sur les singles "Energy Sucker" ou "Deep Shag". Produit par Daniel Lanois, Fever In, Fever Out, en 1996, voit Luscious Jackson opter pour une approche plus relax, mais le groupe finit par se séparer après la sortie de Electric Honey en 1999. © Olivier Duboc /TiVo