Biographie

Signé sur le très branché label 4AD, Lush apparaît sur la scène britannique du début des années 90 avec une série de singles shoegaze s'inscrivant dans la lignée d'un Slowdive mais se distinguant par le chant singulier de Miki Berenyi, comme illustré par le maxi Mad Love en 1990. Après deux albums, Spooky (1992) et Split (1994), Lush élargit sa palette sonore, incorporant des éléments plus directs hérités du rock et des girls-groups des années 60, avec l'album Lovelife en 1996. © Olivier Duboc /TiVo