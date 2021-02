Biographie

Pianiste prodige, Luther Vandross s'illustre en tant qu'arrangeur avant de mener une carrière solo à succès de Never Too Much en 1981 à I Know (1999) et Dance With My Father en 2004. Cette voix douce typique couronnée de huit Grammy Awards s'éteint le 1/7/2005. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015