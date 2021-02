Biographie

Avec sa coiffure asymétrique et sa combinaison moulante en vinyle, la Galicienne Luz Casal incarnait à la perfection la new wave lorsqu’elle est apparue dans le paysage médiatique espagnol des années 80, Les rythmes de ses chansons sont soutenus, les refrains rock sont à la gloire de la liberté de penser et les guitares aiguisées sont agrémentées de ritournelles électroniques. L’Espagne, qui vient de tourner les pages sombres et étouffantes du franquisme, est plongée dans une effervescence culturelle débridée nommée Movida.L’un des moteurs de ce mouvement est le réalisateur Pedro Almodóvar dont les films générationnels attirent les foules des deux côtés des Pyrénées. En 1991, pour les besoins de la BO de Tacones Lejanos (Talons aiguilles), il confie à Luz Casal le soin d’interpréter les deux chansons du film. Un Año de amor, est une adaptation d’une chanson de 1964 de Nino Ferrer, déjà interprétée par Dalida ou l’Italienne Mina, et Piensa en mi, du Mexicain Agustín Lara, a été popularisée en Amérique du Sud par Chavela Vargas. Les deux morceaux, particulièrement le boléro mexicain, sont des succès qui propulsent la carrière de Luz Casal à l’international. Elle est appréciée en France et chante pour Amnesty International au Chili. Ses albums à dominante pop-rock présentent une véritable variété de styles. Como La Flor Prometida, en 1995 contient une émouvante ballade en hommage à son père récemment disparu : Entre Mis Recuerdos. En 2002, le cinéma lui porte à nouveau chance : sa chanson Tu Bosque Animado, composée pour le film d’animation The Living Forest, lui vaut un Goya, équivalent ibère des Césars. Durant toute sa carrière, Luz Casal a autant écrit et composé qu’interprété des chansons d’autres compositeurs, sans se limiter à ses seuls compatriotes. En 2004, Sencilla Alegria présente notamment sa version en espagnol du Duel au soleil d’Etienne Daho (Un Nuevo Dia Brillara) et aussi Octubre de Francis Cabrel. En 2007, elle échappe à un cancer du sein et se promet d’enregistrer un disque de boléros d’Amérique Latine. C’est chose faite l’année suivante avec La Pasión, produit par le Français Renaud Letang (Manu Chao, Amadou & Mariam, Saul Williams…) et somptueusement arrangé par le Brésilien Eumir Deodato (Sinatra, Jobim, Björk…). Après de nouveaux problèmes de santé, dont elle sort victorieuse en 2011, Luz Casal décide d’organiser à Boimorto, son village natal, un festival folk-rock, dont les bénéfices sont reversés, selon les années, à une association contre le cancer ou à la banque alimentaire. En 2013, elle retrouve Renaud Letang pour Alma, un disque en quatre langues. Elle y chante ses compositions en espagnol, dont une écrite avec Vangelis, trois classiques en portugais de Tom Jobim, une reprise de Julien Clerc et Etienne Roda-Gil, Amazone à la vie, et Le Jardin d’hiver, écrit par Benjamin Biolay et Keren Ann pour Henri Salvador, ainsi que deux succès italiens de la plume de Luigi Tenco, amant tragique et suicidé de Dalida, préambules à l’hommage A Mi Manera, Luz Casal chante Dalida, sorti en 2017. En 2018, elle revient à ses fondamentaux avec l’album pop-rock Que Corra El Aire. Sans s’adonner au cante jondo, Luz Casal a inspiré les interprètes de cet art emblématique de l’Espagne. En 2015, produit par Javier Limón (Diego el Cigala, Enrique Morente, Paco De Lucia…), l’album Una Luz Flamenca réunit autour de son répertoire une dizaine de chanteuses de flamenco, parmi lesquelles Esperenza Fernandez, Carmen Linares ou Rocio Marquez. Luz Casal est devenu un symbole incontesté de la chanson espagnole de qualité.