Biographie

La jeune chanteuse montréalaise est dotée d’une excentricité désarmante et propose des textes vifs et imagés, non loin de ceux de Klô Pelgag. Comme cette dernière, l’œuvre de Lydia Képinski est teintée d’humour et de liberté créative tout en évoquant sans filtre des réalités bien personnelles, parfois douloureuses. Sans être complètement champ gauche, sa pop est résolument alternative. Fort énergique et impulsif, son premier album, Premier juin (2018), date de son anniversaire, navigue entre rock, pop et électro. Gagnante du concours musical Les Francouvertes en 2017, l’artiste a la chance d’avoir une personnalité forte, un franc-parler et une bonne signature qui font qu’elle se démarque dans l’industrie de la musique au Québec en cette fin des années 2010.