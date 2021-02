Biographie

La jeune suédoise Lykke Li a su, en l'espace de deux albums, se faire une place de choix dans le monde de la pop. Une voix fragile, presque enfantine, couplée à une electro pop délicate et inventive : voilà les marqueurs de son fulgurant succès. Car la chanteuse n'aura pas eu à beaucoup attendre avant de voir sa carrière décoller. En 2007, alors qu'elle n'a que 21 ans, Lykke Li produit un premier maxi, Little Bit, qui lui vaudra de se faire repérer par Björn Yttling, tiers du groupe Peter Bjorn and John. L'année suivante sort son premier album, Youth Novels. Succès immédiat pour la suédoise, qui se retrouve parachutée dans le haut des charts... Un an plus tard, elle chante en compagnie de Kanye West et Santogold le temps d'un titre, Gifter... En 2011, la suédoise transforme l'essai avec Wounded Rhymes, son second opus, porté par l'immense tube I Follow Rivers. Un duo avec David Lynch suivra, témoignant une fois de plus de la place importante que tient Lykke Li au sein du petit monde de la pop. En 2014, elle revient avec I Never Learn, annoncé comme la conclusion du triptyque entamé avec Youth Novels.© NG/QOBUZ