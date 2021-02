Biographie

Depuis son prix d’auteure-compositrice-interprète au Festival international de la chanson de Granby en 1989, Lynda Lemay a su charmer les foules avec sa poésie du quotidien et ses pièces tantôt drôles, tantôt grinçantes, tant au Québec qu’en France. Ses chansons à histoires rappellent un autre temps, celui où les voix de Brassens ou de Barbara résonnaient à la radio. Plusieurs de ses morceaux sont connus de tous, parmi ceux-ci notons Le plus fort, c’est mon père et Jamais fidèle, tous deux issus de son deuxième album, Y. En écoutant ses compositions, on ne s’étonne pas qu’un certain Charles Aznavour ait eu le coup de foudre pour l’artiste originaire de Portneuf avant de la prendre sous son aile, ce qui a eu pour effet de propulser sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique.