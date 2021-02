Biographie

Fils de musiciens, Lynn Harrell naît à New York le 30 janvier 1944 et prend ses premières leçons de violoncelle avec Heinrich Joachim, du New York Philharmonic Orchestra, puis suit des études à la Juilliard School avec Leonard Rose et au Curtis Institute de Philadelphie. Orphelin à dix-huit ans après le décès d'un cancer de son père et d'un accident de voiture de sa mère, il intègre, grâce à son parrain Robert Shaw, le Cleveland Orchestra dirigé alors par George Szell. Après cette expérience de violoncelliste solo au sein d'un orchestre, Lynn Harrell revient à New York en 1971 et se produit en récital Lauréat du premier Avery Fisher Prize en 1975, il commence un carrière internationale et signe un contrat discographique à long terme avec le label Decca, qui le conduit à interpréter les grandes oeuvres du répertoire pour violoncelle, en solo, en duo avec le pianiste Vladimir Ashkenazy et en trio avec Itzhak Perlman. En 1994, il est invité à jouer au Vatican devant le pape Jean-Paul II et à la cérémonie des Grammy Awards avec Perlman et Pinchas Zukerman. Pilier de l'Aspen Music Festival dans le Colorado, Lynn Harrell donne des master classes et enseigne dans plusieurs institutions dont l'Académie royale de musique de Londres et la Juilliard School de New YorK. Un concours est créé à son nom par l'Orchestre symphonique de Dallas. Actif pendant huit décennies, le violoncelliste dirige le Concertgebouw Orchestra lors de l'enregistrement des Concertos pour violoncelle de Josef Haydn et C.P.E. Bach (2017). Saisi par une crise cardiaque, il décède à son domicile de Santa Monica le 27 avril 2020, à l'âge de 76 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020