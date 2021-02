Biographie

Lynyrd Skynyrd est définitivement le groupe de rock sudiste, mêlant la puissance saturée du blues-rock avec une image sudiste rebelle et une arrogance hard rock. Skynyrd ne s'est jamais appuyé sur les improvisations jazzy des membres de the Allman Brothers. C'était plutôt un groupe de rock & roll pointu et exigeant -- ils auraient pu faire des boeufs à l'infini sur scène et avaient cette honnêteté terre-à-terre plus caractéristique de la country -- mais leur musique reste fermement ancrée dans le blues, le rock, et le sud profond. Les membres de Skynyrd se séparent suite à un accident d'avion qui tue le chanteur principal Ronnie Van Zant et deux autres membres, mais ils se réuniront dix ans plus tard, enchaînant des tournées populaires. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo