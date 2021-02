Biographie

Malik dit M.A.S. est un rappeur originaire de Trappes (Yvelines) qui a la particularité d'être malvoyant. Découvert et protégé par La Fouine, originaire comme lui de la ville de Jamel Debbouze et Nicolas Anelka, M.A.S. sort de l'underground en 2011 pour se retrouver en première partie de son mentor au Zénith de Paris. Signé par Sony/BMG, N.A.S. sort en juin l'album Minute de Silence avec des invités du calibre de Kery James, Soprano, Vitaa, et bien sûr La Fouine. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015