Biographie

Ne se départissant jamais de sa cagoule dans ses clips et lors de ses rares apparitions publiques, M Huncho entretient le plus grand mystère autour de son identité, préférant l'expression artistique à sa médiatisation. Tout juste sait-on de ce rappeur qu'il est originaire des quartiers nord de Londres... Pour le reste, sa discographie est son meilleur porte-voix, et elle s'enrichit rapidement de deux EP, 48 Hours et Get Out en 2018, rapidement suivis d'un premier album, Utopia, porteur d'instrumentaux finement ciselés et d'un flow d'une grande maîtrise. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2019