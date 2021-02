Biographie

Fondateur du label electro-dance DeConstruction, le DJ Mike Pickering crée le trio M People en 1990 avec la chanteuse Heather Small et Paul Heard (claviers, programmation). Après quelques simples servis par une voix soul et chaude (« Colour My Life », « How Can I Love You More? », « One Night In Heaven »), la formation renforcée par le percussionniste Shovell (Andrew Lovell) enregistre l'album Northern Soul (1991). En 1993, son successeur Elegant Slumming pourvoit le tube « Moving On Up », qui parfait la réputation de M People dans les clubs du monde entier et remporte le Mercury Prize au nez et à la barbe de Pulp. Désigné meilleur groupe de dance aux BRIT Awards de 1994, puis en 1995 après la sortie de l'album Bizarre Fruit (1994) et des hits « Sight for Sore Eyes » (n° 6) et « Open Your Heart » (n° 9), le collectif offre la suite remixée Bizarre Fruit II. Le dernier album du groupe, Fresco (1997) apporte les succès « Just for You » et « Angel St » (tous deux classés n° 8), portant à onze le nombre de titres classés dans le Top 10 britannique. En 1998 sort la compilation The Best Of M People enrichie de deux inédits. Parallèlement à la carrière solo d'Heather Small, M People continue de se produire sur scène avec un Greatest Hits Tour lancé en 2013. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015