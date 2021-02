Biographie

Révélé au grand public via sa participation au télécrochet Popstars dans le trio Linkup en 2003, le chanteur pop français M. Pokora (né Matthieu Tota à Strasbourg en 1985) participe au premier et unique album du projet avant de se lancer dans une carrière solo dès 2004. Fort de l'accueil réservé à son second effort de 2006, Player, porté par le single "It's Alright" avec Ricky Martin, le chanteur crée son propre label et revient en 2008 avec le principalement anglophone MP3, réalisé en partenariat avec Timbaland. Elargissant le spectre de son univers musical au fil des albums suivants et endossant le rôle principal dans la comédie musicale Robin des bois en 2014, M. Pokora participe en outre à Danse avec les stars et devient juré dans The Voice en 2017. © TiVo