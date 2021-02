Biographie

Bien qu'originaire de Californie, c'est sur la scène folk de Portland (Oregon) que Matt Ward se fait connaître sous le nom de M. Ward. Au fil des années, les tonalités bucoliques des compositions de ce musicien accompli l'ont consacré comme une des valeurs sûres du folk américain, au fil d'albums comme Hold Time (2009) ou de ses collaborations au super groupe Monsters of Folk et au duo She & Him, avec l'actrice Zooey Deschanel. En 2012, c'est en solo que M. Ward revient pour le réussi A Wasteland Companion. © ©Copyright Music Story Sophie Rosemont 2015