Biographie

Les gamins d’Antibes ne s’imaginaient sans doute pas conquérir le monde, à eux seuls et en musique. Anthony Gonzales et Nicolas Fromageau se sont rencontrés pendant leurs années lycée. Préférant jouer avec les potards d’une table de mixage plutôt que de passer leurs journées à réviser le Bac, ils donnent naissance à M83. Deux ans après leur rencontre, les deux camarades sortent un premier album éponyme en 2001. Se faisant désirer, la critique internationale est conquise par Dead Cities, Red Seas and Lost Ghosts et le son électro pop aussi rafraîchissant qu’électrisant des deux frenchies. Mêlant la distorsion des guitares à l’omniprésence des synthétiseurs typés années 80, en utilisant de manière instrumentale leur voix et en créant une musique espacée, très aérienne, M83 devient rapidement inclassable. Dans leur navette spatiale, ils naviguent entre les galaxies électro et rock alternatif.Nicolas Fromageau quitte le duo en 2004 et laisse Anthony orphelin de son partenaire créatif. Il décide alors de se concentrer sur des covers sous forme de remixes : Placebo, Bloc Party, Depeche Mode… rien ne l’arrête. Il faut attendre 2011 et la sortie de Hurry Up, We’re Dreaming pour voir la consécration mondiale arriver. Le single Midnight City fait le tour du monde et permet au musicien d’atteindre les étoiles de la galaxie dont il a tiré son nom. Pub, télé, cinéma… tous s’arrachent les morceaux du DJ. L’autre monde, La dernière chanson, How To Make It In America, Cloud Atlas, une campagne Redbull, Interstellar… tant d’exemples où est présent Anthony Gonzales sous son nom de scène. 2016 symbolise son retour, avec Junk, un album encore une fois très connoté électro pop qui saura ravir les amateurs de néons colorés souhaitant faire un tour parmi les étoiles. © RB/Qobuz