Biographie

Née Mabel Alabama Pearl McVey à Málaga en 1996, la chanteuse pop Mabel apparaît sur la scène musicale avec une recette R&B difficile à étiqueter, à l'instar des productions de ses parents, Neneh Cherry et Cameron McVey. Après avoir décroché un premier hit en Angleterre avec "Finders Keepers" en 2017, extrait du maxi Bedroom EP, Mabel revient plus tard dans l'année avec la mixtape Ivy to Roses, rééditée chez Polydor l'année suivante en une version contenant six titres dont le hit "Don't Call Me Up" et annonçant la parution en 2019 d'un premier effort officiel, High Expectations, porté pour sa part par le single "Mad Love" et faisant une nouvelle fois la preuve de la précocité de son auteure. © TiVo