Biographie

L’extra-terrestre Mac DeMarco a posé le pied sur terre en 1990 et son nom a commencé à circuler 22 années plus tard. En un claquement de doigt, le jeune Canadien est devenu l’icône de tous les hypsters et fans de rock indé. Un tsunami d’autant plus surprenant que sa musique ne recèle aucune complexité et ne cherche jamais à réinventer la roue. C’est justement dans cette simplicité d’écriture et dans cette quête permanente de la mélodie qui fait mouche que Mac DeMarco est brillant. Et si ses influences semblent être légions (en vrac, Jonathan Richman, Ween, Beck, Arthur Russell, Shuggie Otis, les Beach Boys, Harry Nilsson, Michael McDonald et, ses idoles, Steely Dan), son style se reconnait dès les premières notes.Trois albums auront suffi à Mac DeMarco pour se positionner sur la planète underground : Rock And Roll Night Club et 2 en 2012 et Salad Days en 2014. Trois opus encensés par le très influent magazine musical en ligne Pitchfork. Trois enregistrements où sa guitare claire, sa prose naïve, tantôt joliment crétine, parfois brillamment douce-amère, et son approche pure de l’idiome pop font de belles étincelles. Potache comme jamais sur scène et cultivant l’attitude du bon vieux slacker ado éternel, DeMarco ne se prend finalement jamais au sérieux. Raison de plus pour prendre justement au sérieux…Durant l'été 2015, il publie Another One. Un autre, en somme… Difficile de trouver meilleur titre pour ce quatrième album, en fait un mini-LP de huit titres. Comme l’indication que rien n’a changé dans l’artisanat du songwriter canadien. Simple fait notable de cette cuvée 2015, sa forte propension à la nostalgie, à la langueur et à l’art de se prélasser. Another One résonne en effet comme un disque hautement mélancolique faisant la part belle aux ballades. Pape du bricolage à trois kopecks et deux roupies et très fier de sa méthode plus lo-fi que jamais, le très doué Mac DeMarco peut brillamment consolider son statut d’idole de l’underground américain avec ce mini-album attachant...© MZ/Qobuz