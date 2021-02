Biographie

Originaire de Pittsburgh, Mac Miller multiplie les mixtapes à la fin des années 2000 alors qu’il n’a que 15 ans. Encore lycéen aux côtés de Wiz Khalifa, le jeune rappeur va se faire un nom avec sa mixtape K.I.D.S. sorti en 2010. Mélangeant nouveautés cloud rap, style de vie d’un fan de skateboard et boom bap à l’ancienne, sa formule est vite adoptée par tous les adolescents du pays. Il confirme ensuite sur un premier album, Blue Side Park, en 2011, largement produit par ID Labs et Clams Casino. Ado turbulent qui repousse le maturité, Mac Miller se cherche alors et ne prend pas toute la mesure de son statut de star d’un renouveau rap des années 2010, plus décomplexé. C’est avec un album sombre et tourmenté qu’il retrouvera sa route, Watching Movies With The Sound Off en 2013, très influencé par les équipes charismatiques Odd Future et TDE. Entre la mélancolie d’Earl Sweatshirt et la paranoïa de Schoolboy Q, Mac Miller se trouve une route tumultueuse, nourrie par ses addictions et pics de dépression. De plus en plus actif à la production sous l’alias Larry Fisherman, Mac Miller explore une créativité en dent de scie, toujours à la recherche d’une tempête artistique. Lâchant les nappes vaporeuses et les sirènes stridentes de ses débuts, c’est finalement au sein d’un nouveau jazz lo-fi que Mac Miller atteindra une certaine rédemption. Entouré de Flying Lotus, Thundercat ou Terrace Martin, il entamera une nouvelle direction sur la mixtape Faces en 2014 puis l’album GO:OD AM en 2015. Comme un crooner en fin de tournée à Las Vegas, Mac Miller tente d’exorciser ses démons de minuit avec des notes de plus en plus bleues. Mais sa dépression empire. Le rappeur se renferme sur lui-même entre chaque album, alternant excès en tout genre et éclairs de génie. Chantant de plus en plus, il collabore avec les plus grands du moment, de Pharrell Williams à Kendrick Lamar en passant par Ariana Grande qu’il emportera dans son sillage pendant quelques temps. Sublimant son mal être avec des textes de plus en plus noirs et introspectifs, Mac Miller parle d’une jeunesse qui se cherche avec le parcours d’un mec normal qui s’interroge et a du mal à trouver sa place. Avec Divine Feminine en 2016 puis Swimming en 2018, le rappeur continue sur cette lancée d’une musique réconfortante pour une dépression abyssale. Toujours en équilibre au bord du trou noir, Mac Miller finit par sombrer le 7 septembre 2018 des suites d'une overdose, laissant derrière lui une génération de jeunes repoussant les limites à l’extrême. © Aurélien Chapuis/Qobuz