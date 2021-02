Biographie

C'est à Carenage, sur l'île de Trinidad que Machel Montano voit le jour le 24 novembre 1974. Jeune écolier, il est déjà accompagné par son frère à la guitare et semble destiné à une carrière musicale. Une vocation qu'il affirme dès l'âge de 10 ans en fondant Ranasonic Express, son premier groupe. Celui-ci sera finalement rebaptisé Xtatic. C'est avec cette formation qu'il enregistre un premier opus solo, Too Young To Soca ? en 1986. L'année suivante, il tente de percer aux États-Unis en participant au télé-crochet Star Search. Par la suite, il alterne les albums avec Xtatic ou en solo, toujours avec succès, ce qui lui permet de devenir une véritable icône de la soca et d'être considéré comme l'un des artistes caribéens les plus influents grâce à une carrière s'étalant sur plus de trois décennies. En 2015, il connaît notamment un énorme succès grâce au titre « One Wine », avec Sean Paul et Major Lazer. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2016