Biographie

C’est à Houston au Texas que Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, voit le jour le 22 avril 1990. Ses parents étant missionnaires, il découvre très tôt l’ampleur de ce monde, vivant en Égypte, en Allemagne ou dans de nombreuses villes américaines. Il commence à écouter du rap vers l’âge de 14 ans, notamment Ludacris et DMX et décide à l’âge de 19 ans de tenter sa chance à New York dans la musique. Se produisant dans la mythique salle de l’Apollo, il impressionne le public et les médias qui le sollicitent pour ses premières apparitions télévisées, notamment sur MTV. Dès lors, le voilà lancé par ses freestyles tranchants, dont découle en 2010 une première mixtape, 100 Words and Running, puis une deuxième très peu de temps après, Lace Up. Repéré par P. Diddy en 2011, il voit sa notoriété exploser et signe un contrat chez Bad Boy Records. En 2013, il dévoile une nouvelle mixtape, intitulée Black Flag et sur laquelle figurent Wiz Khalifa, French Montana, Kellin Quinn, Dub-O, Sean McGee et Tezo. En 2015, son premier album General Admission est un réel succès. Il sera suivi de la mini mixtape Fuck It! la même année et surtout de Bloom en 2017 et Hotel Diablo en 2019. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020