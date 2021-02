Biographie

L'influent groupe de métal de la côte ouest américaine Machine Head se forme en 1992 et se forge une réputation grâce à une éthique Do It Yourself, une auto-promotion constante et un son agressif leur ouvrant la voie d'une signature sur Roadrunner Records. Leur fracassant premier album de 1992, Burn My Eyes, mêle la puissance de formations modernes aussi diverses que Pantera ou Alice In Chains à ses influences thrash classiques venant de Slayer ou Death Angel. Les enregistrements suivant Burn My Eyes voient Machine Head intégrer plus d'éléments progressifs pour un résultat saisissant. Un style de vie excessif et des tournées incessantes commencent à affaiblir le groupe, mais ce dernier y fait face en sortant Burning Red en 1999 et son hit "From This Day", leur premier single commercial accompagné d'un clip. © James Christopher Monger /TiVo