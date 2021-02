Biographie

Né Ben Haggerty à Seattle, Macklemore débarque en 2000 avec le maxi Open Your Eyes. Un premier album paraît cinq ans plus tard mais ce n'est qu'en 2010, à l'occasion du hit "Otherside", basé sur un sample des Red Hot Chili Peppers et paru sur le maxi Vs. Redux avec le producteur Ryan Lewis que sa notoriété commence à grandir, confirmée par les tubes "My Oh My" et "Can't Hold Us". Porté par le succès du single "Thriftshop", le deuxième effort du duo, The Heist, prend d'assaut le Billboard, ouvrant la voie à une tournée triomphale. En 2016, le duo remet le couvert avec This Unruly Mess I've Made porté par le single "Downtown" et de nombreux featurings de choix dont les légendaires DJ Premier et KRS-One sur "Buckshot". © TiVo