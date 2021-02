Biographie

De son vrai nom Natalie Renee McIntyre, Macy Gray est née le 6 septembre 1967 à Canton, dans l'Ohio (États-Unis). Révélation de la fin des années 1990 avec le célèbre tube « I Try », tiré de son premier album On How Life Is (1999), elle représente un chaînon manquant entre la soul, où elle puise dans le meilleur des grandes voix américaines, le hip-hop (pour la modernité) et le R&B contemporain (pour la sensualité). Si sa carrière a connu un lancement spectaculaire, elle a ensuite été marquée par des hauts et des bas. Remise sur les rails du succès avec l'album Big (2007), la diva néo-soul, à la voix si caractéristique, renchérit avec The Sellout (2010), suivi de deux albums de reprises parus la même année : Covered et Talking Book (2012), ce dernier entièrement dévolu au fameux enregistrement homonyme de Stevie Wonder, sorti quarante ans plus tôt. Macy Gray compose ensuite de nouvelles chansons pour l'album The Way (2014), tandis que son successeur, Stripped (2016), est enregistré dans un style dépouillé dans une église de Brooklyn (New York). En 2018, elle change de label et revient à la néo-soul pour son dixième album Ruby, avec les collaborations de Ryan Tedder et Meghan Trainor. © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2018