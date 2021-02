Biographie

Souvent qualifié de « supergroupe grunge », Mad Season est formé en 1994 à l’initiative du guitariste Mike McCready (Pearl Jam) et du bassiste John Baker Saunders (The Walkabouts). L’année suivante, paraît Above, leur unique album et l’un des tardifs et plus discrets chefs d’œuvre du rock de Seattle de la période « grunge ». La discographie du groupe se limitera à ce seule disque, à la fois en raison de l’activité principale des artistes au sein de leurs groupes respectifs, ainsi que de l’héroïnomanie sévère de son chanteur Layne Staley. © ©Copyright Music Story 2015