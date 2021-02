Biographie

Fils de militaire, Malcolm Jamaal Davis est né le 12 avril 1992 à Hawaii (États-Unis). Il suit son père à travers ses nombreuses affectations, en Californie, en Virginie, au Texas et au Japon. Son surnom MadeinTYO provient de son séjour de cinq ans dans la banlieue de Tokyo. Établi à Atlanta (Géorgie), il commence à rapper en compagnie de son frère ainé Royce Rizzy. Adepte du rap sudiste, MadeinTYO frappe une première fois durant l'hiver 2016 avec son single « Uber Everywhere ». Cette chanson qui traite d'un phénomène de société frôle la barre des cinquante premières places du Billboard. Sortie en avril 2016, sa mixtape You Are Forgiven contient ce premier hit. En août 2016, MadeinTYO sort une deuxième mixtape intitulée Thank You, Mr Tokyo. Le public français découvre MadeinTYO en septembre 2016 via l'entrée de You Are Forgiven dans le classement des albums les plus téléchargés dans l'Hexagone.