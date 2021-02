Biographie

Mademoiselle Luna ou DJ Miss Luna est une vraie experte des pistes de danse, comme le prouve son titre « Forever DJ ». Mademoiselle Luna est présente dans le monde de la nuit en Belgique et partout en Europe depuis le début des années 90. Son credo est simple et efficace, faire danser et donner du plaisir, sa blondeur épanouie ne se contente pas de mixer les titres des autres DJ, elle produit ses propres titres, « Want U 2 Be Mine » ou « Amann » en particulier. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015