Biographie

Madeon, alias Hugo Leclercq est un DJ et producteur français de musique électronique né en 1994 à Nantes. Qualifié de jeune prodige de la scène electro, il débute la musique vers 11 ans fasciné par Interstella 5555 de Daftpunk. Composer de la musique électronique devient sa passion et il délaisse l'école pour s'y consacrer. C'est notamment en remportant en 2010 un concours de remixes qu'il se fait remarquer, mais également via le net avec la vidéo de son titre "Pop Culture" qui cumule 6 millions de vues. En 2012 ce jeune nantais devient une véritable coqueluche et se produit sur les plus grandes scènes internationales et produit pour d'autres artistes comme Lady Gaga. Son premier album, Adventure, sort en 2015. © TiVo