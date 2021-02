Biographie

Née en 1992, Madilyn Bailey est une chanteuse américaine qui a réussi à se hisser vers les charts américains grâce à la publiciation d'un très grand nombre de reprises publiées sur les réseaux sociaux et réunis sous la forme d'albums intitulés The Covers, en six volumes. Elle participe en outre en 2014 au télécrochet The Voice version américaine et c'est l'année suivante que l'un de ses morceaux, sa reprise du "Titanium" de David Guetta, lui permet de gagner les faveurs d'un public français qui ne boude pas la parution de son premier opus pour Warner, Muse Box. © TiVo