Biographie

Groupe phare de la scène anglaise et internationale, Madness fut l'une de ces formations qui tinrent le mouvement ska sur leurs épaules durant plus de vingt ans et assurèrent la survivance et le développement de ce style musical qui, sans cela, aurait pu se diluer dans la nostalgie sucrée des années 1970 ou dans la violence des mouvements skinheads de la décennie suivante. De « The Prince » à la reprise de « Shame & Scandal in The Family » en passant par le quasi-culte « One Step Beyond » du premier album de 1980, les sept nutty boys de Camden Town auront su garder intact le flambeau d'un ska déjanté et populaire, parfois potache mais toujours inspiré. Loin d'avoir abdiqué, la formation idoine effectue un spectaculaire come back dans le troisième millénaire avec la sortie du conceptuel The Liberty of Norton Folgate (2009), le retour aux racines du suivant, Oui Oui, Si Si, Ja Ja, Da Da (2012) puis Can't Touch Us Now, qui marque les quarante ans du groupe en 2016. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2016