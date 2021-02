Biographie

La pop star la plus calée sur les médias depuis Bob Dylan a aussi été la plus controversée depuis Elvis Presley, notamment dans les années 90. Ses danses de plaisir et sa provocation ont apporté en quelque sorte une nouvelle image de la femme pendant les années 80, faisant de l’érotisme un élément essentiel de ses chansons pop, et testant les mœurs sociales et religieuses. Née à Bay City, dans le Michigan, Madonna Ciccone fait partie d’une famille de 6 enfants. Après la mort de sa mère à ses 6 ans, c’est son père ingénieur qui l’a élevée. Madonna se met à la danse puis à la musique en commençant, comme tant d’autres, par jouer dans un groupe de son lycée. En 1981, elle écrit ses chansons et signe chez Sire Records qui produit son premier hit, Everybody.Paraît alors son premier album simplement intitulé Madonna qui comprend le single Holiday. Madonna engage le manager Freddie DeMann (qui a suivi Michael Jackson dans les années 70). C’est en 1984 que sort le célèbre Like A Virgin, qui fit polémique au moment de sa sortie, divisant le public en deux, suivi par La Isla Bonita en 1987. La prochaine provocation se concentre sur Like A Prayer, qui met en scène des croix en feu et un Jésus noir érotique. Après quelques passages au cinéma (Dick Tracy), sortent les nouveaux hits Rescue Me et Justify My Love. Elle aura sorti en tout 4 albums studio dans les années 80.Les années 90 de Madonna furent en fait globalement tournées vers la provocation à travers sa musique et sa danse. En 2006, la chanteuse fait paraître Confessions on a Dance Floor, largement co-produit par Stuart Price. Trois ans plus tard, Celebration est un résumé de sa carrière qui inclut deux nouveaux titres, le titre éponyme et Revolver avec Lil Wayne. Madonna enchaîne sur son treizième album studio Rebel Heart en 2015, comprenant des collaborations avec Avicii, Natalia Kiis et Diplo.