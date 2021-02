Biographie

L'une des plus grandes chanteuses d'art lyrique françaises, la soprano colorature Mady Mesplé s'est distinguée par un vaste répertoire embrassant l'opéra, l'opérette et les mélodies. Née à Toulouse le 7 mars 1931 et décédée dans la même ville le 30 mai 2020 à l'âge de 89 ans, elle apprend très tôt à lire la musique et suit des cours de solfège, de piano et de composition au conservatoire de Toulouse. Premier prix de piano, elle accompagne des orchestres, puis se tourne vers le chant à Paris avec Janine Micheau et obtient un nouveau premier prix. En 1953, la cantatrice fait ses débuts à Liège dans le rôle fétiche de Lakmé de Léo Delibes et trois ans plus tard à l'Opéra de Paris. En 1962, elle remplace au pied-levé Joan Sutherland pour une prestation dans Lucia de Lammermoor de Donizetti au festival d'Édimbourg. Elle reprend ses rôles dans Lakmé, Le Barbier de Séville et Les Contes d'Hoffmann à l'Opéra-Comique et en crée d'autres des compositeurs Henri Tomasi et Gian Carlo Menotti. Durant les années 1960, Mady Mesplé fait le tour du monde des scène d'opéra ou de concert et enrichit sans cesse son répertoire, jusqu'à la musique contemporaine : Betsy Jolas lui écrit le Quatuor n° 2 (1964), elle crée la version française de l'Élégie pour jeunes amants (1965) de Hans Werner Henze et Pierre Boulez lui fait interpréter L'Échelle de Jacob de Schönberg. Après une série de récitals à l'Opéra de Paris en 1971 et Les Contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Patrice Chéreau quatre ans plus tard, Mady Mesplé entame en 1980 une carrière dans l'enseignement à l'Opéra de Nice et abandonne l'opéra pour les concerts autour du monde. Après 1987, elle se consacre à la fonction de professeure à Lyon, Bordeaux ou Saint-Maur, puis à l'École normale de musique à Paris, ainsi qu'à des master classes au Centre national des jeunes artistes lyriques. La soprano connue du grand public est régulièrement invitée à la télévision. Atteinte de la maladie de Parkinson diagnostiquée en 1996, elle décède dans sa ville natale à l'âge de 89 ans et laisse un héritage discographique important. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020