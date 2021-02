Biographie

Née à Tournus en 2001, la chanteuse française Maëlle Pistoia est révélée au grand public à la faveur de sa participation à la septième saison du télécrochet The Voice en 2018, dont elle remporte la première place à l'âge de dix-sept ans sous l'aile de Zazie. Un an plus tard, c'est sous son prénom seul qu'elle livre son premier single, "Toutes les machines ont un coeur", composé et produit par Calogero et bénéficiant de la plume de Zazie, initiant une série de titres la voyant notamment décrocher le prix de la Révélation francophone de l’année aux NRJ Music Awards et menant à la parution d'un premier effort éponyme fin 2019, entré en dix-neuvième position des charts hexagonaux. © TiVo