Biographie

Le groupe canadien Magic! vient de Toronto et pratique un reggae aux accents pop charmeurs. Le groupe s'est formé en 2012 autour de Nasri (chant, guitare), Mark Pellizzer (guitare), Ben Spivak (basse) et Alex Tanas (batterie). Sa chanson « Rude » crée la surprise au Canada en 2013 et finit son tour du monde en tête des charts américains et britanniques. Sorti en juin 2014, son album Don't Kill the Magic a été le succès reggae de l'année dans le monde anglo-saxon. « Rude » en profite pour faire son apparition dans les classements français via sa diffusion en radio durant l'été 2014.