Biographie

Cette mystérieuse appellation qui abrite le trio de DJ et producteurs anglais Benga, Skream et Artwork fait surface en 2009 avec l'EP The Cyberman, suivi des singles « I Need Air » et « Perfect Stranger ». Paru en octobre 2010, l'album Magnetic Man s'impose comme une référence en matière d'electro dubstep. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015