Biographie

Née à Syston (Leicestershire, Royaume-Uni) le 1er mai 1998, Mahalia Burkmar alias Mahalia s'installe à Birmingham. Après une première chanson écrite à l'âge de huit ans, elle persévère pour devenir chanteuse et signe à treize ans son premier contrat d'artiste. En 2012 sort son premier EP intitulé Head Space, suivi de Never Change en 2015. En 2016 sort son premier album Diary of Me produit par Supa Dups et des membres de sa famille, dont sont extraits une multitude de singles. Après un troisième EP baptisé Seasons (2018), Mahalia est toujours à la recherche du succès, qu'elle espère avec l'album Love and Compromise (2019). Cette année-là, son duo avec Burna Boy sur le titre « Simmer » se classe n°69 des charts britanniques. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019