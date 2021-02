Biographie

Alessandro Mahmoud dit Mahmood, né à Milan le 12 septembre 1992, est un auteur, compositeur et interprète italien d'origine égyptienne. Sélectionné dans la section « espoirs » au festival de Sanremo en 2016, il compose par la suite des chansons pour les artistes Elodie, Michele Bravi et Marco Mengoni. Après la sortie de l'EP Gioventu Bruciata (2018), celui qui qualifie son style musical de « pop marocaine » remporte l'année suivante le concours du festival de Sanremo avec un nouveau titre écrit avec Charlie Charles et Dardust, « Soldi ». Cette victoire lui permet de représenter l'Italie au Concours de l'Eurovision 2019 à Tel-Aviv, en Israël, où il se classe deuxième derrière le Néerlandais Duncan Laurence. Son premier album Gioventu Bruciata sorti en février 2019 se classe numéro un des ventes, tout comme le titre « Soldi ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019