Biographie

Les "projets", par "projets" entendre "coup marketing, dance réservent bien des surprises depuis Milli Vanilli ou le "suicide" de Gala. Sans atteindre ces extrêmes, le cas Maïka ou Maïka P n'en est pas moins instructif. Apparue sous le nom de Maïka et le tube « Embrasse-moi » en 2009, Maïka propose une dance aux forts relents sensuels. Il s'avère alors impossible de trouver des éléments concrets sur la biographie de Maïka. Et pour cause, elle revient en 2010 sous le nom de Maïka P. et le titre « Sensualité » en 2010. Sauf que ce n'est pas exactement la même chanteuse dans les deux clips. Le seul véritable lien entre les deux "projets" semble en définitive être le producteur Julien Ranouil.