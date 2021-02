Biographie

Leader du collectif parisien Sexion d'Assaut depuis 2002, le rappeur-chanteur franco-congolais Maître Gims (né Gandhi Djuna à Kinshasa en 1986) entame sa carrière discographique solo en 2013 avec un premier album, Subliminal, porté par pas moins de dix singles dont "J'me tire" ou "Bella" et s'offrant la seconde place des charts hexagonaux et la première de l'Ultratop wallon. Décliné en Subliminal : La Face cachée avec six titres bonus, l'album est suivi en 2015 par Mon coeur avait raison, nouveau succès commercial porté par douze singles dont "Est-ce que tu m'aimes?" et à son tour décliné en Mon coeur avait raison : A contre-coeur. En 2018, Maître Gims livre son troisième effort solo, Ceinture noire. © TiVo