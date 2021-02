Biographie

Cette révélation indie pop-rock de l’année 2006, vient de Montréal. Malajube a convaincu ceux qui ont eu la chance de les voir sur scène où l’originalité de leurs chansons loufoques et inquiétantes, s’exprime à pleins tubes. Mais c’est aussi et surtout grâce à leur second album, le superbe Trompe L’Oeil, que les francophones Malajube ont fait succomber le reste du Canada, les Etats-Unis et surtout l’Europe. Couronnés de distinctions, parés de l’élégance de leur poésie surréaliste, les membres de Malajube se distinguent grâce à leur propension à donner à leur rock des airs de polyphonie déjantée, à la manière de leurs cousins d’Arcade Fire, groupe dont ils semblent décidés à suivre le chemin glorieux. Ils reviennent en 2009 avec Labyrinthes, qui prouve que la réussite a simplement permis de garder leur douce folie intacte. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015