Biographie

Dans un paysage hexagonal foisonnant, où l’émulation joue à plein entre les intéressés, Malik Djoudi partage des affinités électives avec Étienne Daho, Frànçois & The Atlas Mountains ou encore Flavien Berger. Comptant parmi les meilleurs ambassadeurs de la pop francophone, il affirme sa belle singularité, son magnétisme touchant et sa voix unique, faisant déjà de lui un chanteur moderne et important de l’époque. Dès 2017 avec Un, son premier disque solo porté par les tubesques Sous garantie et Cinéma, Djoudi apparaissait comme une personnalité joliment singulière sur la scène française. Deux ans plus tard, l'album Tempéraments confirme cette sensation...Caractère bien trempé au charisme inné, le natif de Poitiers publie des chansons, à la fois instantanées et ambitieuses, hypnotiques et entêtantes, référencées et affranchies. En 2016, au retour d’un voyage initiatique au Vietnam sur les terres maternelles, le chanteur et musicien autodidacte s’imagine un futur conditionnel, en écrivant huit chansons en français qui trouveront l’écho critique et public que l’on sait. Grâce à ce disque, d’abord autoproduit puis publié sur le label Cinq7, Malik Djoudi multiplie les concerts et joue dans les festivals les plus en vue de l’Hexagone (Nuits de Fourvière, Francofolies, Pete The Monkey, MIDI Festival, Biarritz en été, Rock en Seine, Coconut Festival…). Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, Djoudi décide d’enchaîner avec un second album, parallèlement à une tournée marathon.L’été 2018, avec Amaury Ranger (Frànçois & The Atlas Mountains), il trouve refuge outre-Manche dans le studio d’Ash Workman, ingénieur du son courtisé et mixeur aux idées larges (Metronomy, Christine And The Queens, Baxter Dury), pour confectionner la suite. Creusant le sillon d’une chanson électronique et d’une pop synthétique, Malik Djoudi a souhaité faire autrement (pour paraphraser l’intitulé du deuxième index) – il avait écrit, composé, produit et mixé Un tout seul. « Mon premier album me paraît aujourd’hui presque étranger. Je serai bien incapable de le refaire de cette manièrelà. Pour Tempéraments, je suis simplement parti d’une feuille blanche, avant de me confronter à la culture anglo-saxonne… »Inspiré inconsciemment – autant par le traitement des guitares de Connan Mockasin que par le son des synthés de James Blake –, Djoudi compose indifféremment à la guitare ou au clavier. Les accords, les mélodies, les harmonies sont le moteur de sa création... Méticuleux, perfectionniste et obsessionnel, il peaufine alors ses morceaux à en passer des nuits blanches. Tempéraments brille par son éclat mélodique, ses arrangements audacieux, sa voix androgyne, ses mots bleus...En adepte de la synesthésie, Malik Djoudi évoque le rouge pour ce second album, contre le bleu pour le précédent. Une explication colorée qui préserve ainsi un certain mystère...