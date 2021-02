Biographie

Entre tiraillements intimes et euphories passagères, toujours teintés d’une lucidité désarmante, Malory modernise la chanson française à coups de sonorités rap, caribéennes et funk. Son indie pop s’inscrit dans la veine des Blood Orange, Toro y Moi et autre Miguel, ouvrant une voie entre vintage assumé et modernisme à consonance urbaine, défrichant au passage un territoire encore vierge en France.