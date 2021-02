Biographie

Bien que sa composition ait évolué au gré de ses trois albums et un best-of, Manau a été, au plus fort de sa popularité, un trio réunissant Martial Tricoche, Hervé Lardic et Cédric Soubiron, breton vivant en banlieue parisienne, revendiquant la création d’une formule jusqu’alors inédite, le « rap celtique ». Le groupe est en effet l’auteur de la chanson « La Tribu de Dana » (1998) inspirée du traditionnel « Tri Martolod ». Malgré les contestations qu’il a suscitées dans les rangs des représentants de la musique bretonne (Alan Stivell en tête), Manau a évolué au gré de tournée en France et en Europe qui lui ont permis de vendre, au final, plus de trois millions d’albums. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015