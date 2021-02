Biographie

Fille d'un pilote d'American Airlines et d'une reporter, Amanda Leigh Moore, dite Mandy Moore, voit le jour le 10 avril 1984 à Nashua, dans le New Hampshire, aux États-Unis, mais grandit à Orlando, où la famille s’est installée pour suivre les obligations professionnelles de son père. Encouragée par sa grand-mère maternelle, la jeune fille se prend de passion pour la musique. Chanteuse en amateur, elle enregistre une petite démo et la transmet à un ami qui travaille au sein d’Epic Records. Les chansons plaisent au directeur artistique, qui décide de la signer. S'inscrivant dans la lignée de Britney Spears, la chanteuse sort son premier disque, So Real en 1999, à l'âge de quinze ans. Elle se jette dans le grand bain dès le début, effectuant des premières parties pour des artistes confirmés comme NSYNC ou les Backstreet Boys. Certifié disque de platine, son album lance idéalement la carrière de la chanteuse. Il est bien épaulé par le single « Candy », qui passe la barre du demi-million d’exemplaires aux États-Unis. I Wanna Be With You, le deuxième opus, survient en 2000 et malgré des critiques peu élogieuses, il remporte un franc succès, se classant 21e dans son pays. Avec son troisième effort, Mandy Moore, la chanteuse affirme davantage sa personnalité et montre des velléités de changements, présentant des morceaux plus éclectiques, même si les critiques restent frileux à son égard. Vient alors le temps de ses premières apparitions au cinéma, d’abord par une voix off dans Docteur Doolittle 2, une brève apparition dans Princesse Malgré elle, puis un premier rôle d’importance dans Le Temps d’un automne. Elle revient en 2003 à ses premières amours avec Coverage, composé de reprises des années 1970-1980. Elle se sépare ensuite de sa maison de disques, non sans que cette dernière ne publie un Best Of, pour solde de tout compte. Son talent d’écriture s’affirme davantage sur Wild Hope (2007) et surtout sur Amanda Leigh (2009). Sa carrière d’actrice s’intensifie en parallèle : Raiponce, Amour, Mariage et Petits tracas, Hotel Noir, Tron : La Révolte, Ralph 2, etc. Consécration suprême, l’artiste est honorée en 2019 par une étoile sur le fameux Walk of Fame d’Hollywood Boulevard. Ce parcours réussi sur les plateaux de tournage l’éloigne fatalement de la musique, mais elle finit par y revenir en 2020, enfin, avec son septième opus, Silver Landings. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2020