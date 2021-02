Biographie

Né à Nenzing (Autriche) le 17 septembre 1958, le chef d'orchestre Manfred Honeck étudie le violon à l'Académie de musique de Vienne et devient le premier violon du fameux Orchestre philharmonique de Vienne. Membre du Wiener Staatsoper, il choisit la direction d'orchestre et commence sa carrière comme assistant de Claudio Abbado au sein du Gustav Mahler Jugendorchester. Nommé directeur de l'Opéra de Zurich (1991-1996), il conduit ensuite l'Orchestre symphonique de Leipzig et l'Opéra de Norvège pendant deux saisons. En 2000, Manfred Honeck prend les rênes de l'Orchestre symphonique de la radio suédoise, jusqu'en 2006, avant de conduire le Staatsoper de Stuttgart jusqu'en 2009. Parallèlement, ce défenseur d'oeuvres contemporaines dirige l'Orchestre philharmonique tchèque. Sollicité par l'Orchestre symphonique de Pittsburgh depuis 2006, le chef autrichien nommé titulaire l'année suivante réalise plusieurs enregistrements accueillis favorablement par la critique. Son contrat initial est prolongé jusqu'à la fin de la saison 2016. Sa discographie comprend notamment des oeuvres symphoniques de Bruckner, Beethoven, Tchaïkovsky, Mahler ou Richard Strauss, mais aussi des opéras de Verdi. En 2017, il remporte un Grammy Award pour son interprétation de la Symphonie n°5 de Chostakovitch et l'Adagio de Samuel Barber, et est nommé deux ans plus tard pour sa version de la Symphonie n°9 de Bruckner. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019