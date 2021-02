Biographie

Les Palois de Manigance ont la particularité d'être autant connus - sinon plus - au Japon qu'en France. Ce fleuron du heavy metal progressif français débute sa carrière en 1995, et sort son premier EP Signe de Vie en 1997. Ange ou Démon en 2002 permet au groupe chantant quasi exclusivement en français, de s'implanter sur le marché japonais. D'un Autre Sang en 2004 se veut un brin plus agressif, sans négliger l'aspect mélodique. Mémoires...Live en 2005 capitalise sur l'habileté scénique de Manigance. L'Ombre et la Lumière en 2006 accentue le côté progressif de Manigance, avec des passages instrumentaux de plus en plus travaillés. Après un changement de label, Manigance revient en janvier 2011 avec Récidive qui sort au Japon avant sa sortie européenne. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015